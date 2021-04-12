Ramazan önlemleri için kritik hafta: Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak?)

Salgınla mücadelede yeni tedbirler alınacak mı? Tam kapanma veya seyahat kısıtlaması gündemde mi?



Bu soruların yanıtı için gözler, yeni haftada yapılacak 2 kritik toplantıda.



İlk olarak bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek.



Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta 10 binin altına düşen günlük vaka sayıları Nisan ayında 55 bin sınırını geçti. Test pozitif oranı yüzde 18'e, yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66'ya ulaşmış durumda. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.

Toplantıda bu nedenle okullara yönelik bir değerlendirme de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak.



Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.



Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.



Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

BAYRAMDA DA KISITLAMA



Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek.

Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

KIRMIZI KOD ALARMI



Hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye’ye daha fazla turist gönderen ülkeler “kırmızı kodlu” ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye’nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



TURİZM KARNESİ

Türkiye’nin karnesini düzeltmek için 1-2 aylık sıkı bir kontrol politikası uygulanacak. Bu ülkelerin direkt yasak koymasa bile riskli ilan ettikleri ülkelere giden vatandaşlarına dönüşte 14 gün karantina zorunluluğu koyduğu, bunun da turistler için caydırıcı olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin vaka sayısının azaltılmaması durumunda, turist sayısında ciddi sıkıntı olacağı endişesinin daha sıkı kararlar alınmasını sağlayacağı ifade ediliyor.



10 BİNE İNDİRİLMELİ



Yapılan toplantılarda, uzmanlar, alınacak yeni kararların etkisiyle nisan sonunda vakaların gerileceğini, mayıs ayının ikinci yarısından sonra rahatlanacağını, vakaların 20 binlere ineceğini belirtiyorlar. Hedefin yaz aylarında en fazla 10 binli vaka seviyesinde kalmak olduğu ifade ediliyor.

KISITLAMA SEÇENEKLERİ

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre ise kısıtlama seçenekleri şöyle:



- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde “toplu ziyaretler” yasaklanacak.



SEYAHAT KISITLAMALARI



- Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.



- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM’lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.



KAMUDA KADEMELİ MESAİ



- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.



- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.



- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.



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