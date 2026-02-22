Ramazan yardımı yapayım derken banka hesabınız boşaltılmasın. Dolandırıcılardan ramazan taktiği

Ramazan ayında artan yardımlaşma istediğini fırsat bilen dolandırıcılar bu sefer de vatandaşın manevi hislerini kullanıyor.

Ülke genelinde birçok farklı yöntemle insanları dolandıran kişiler ramazan ayının gelmesiyle birlikle yeni bir yöntemle mesajlar atmaya başladı. Vatandaşların manevi duygularını kullanarak muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren mesajlar atan dolandırıcılar, gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını hedef alıyor. Gelen mesajı okuyup yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşan dolandırıcılar saniyeler içinde tüm banka hesaplarını boşaltıyor.

Dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef aldığını belirten Avukat Bilgehan Özçifçi "Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım." ifadeleriyle uyarılarda bulundu.