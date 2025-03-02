Ramazan'da iki hafta sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar Ramazan ayına ilişkin tahminleri paylaştı.



Son değerlendirmelere göre, mart itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıktı.



Hava tahmini uzmanı Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." açıklaması yaptı. Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görülecek. Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde Olmacak. Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." dedi.



Güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgar kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını belirten Acar, ramazanın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini belirtti.



ÜÇ İLDE SICAKLIK 15 DERECEYE ÇIKACAK



Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Acar, iki ilde yağışın sağanak şekilde görüleceğini söyledi.



Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ifade eden Acar, bunun uyarı niteliğinde olmadığını dile getirdi. Acar, İzmir'de yarın özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanağın etkili olacağını, sıcaklığın ise çarşambadan sonra 19-20 dereceye çıkacağını kaydetti.