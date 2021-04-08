Ramazan ne zaman başlıyor? (2021  Ramazan Bayramı ne zaman?)

2021 Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

08.04.2021 - 16:12

Ramazan ne zaman başlıyor? (2021  Ramazan Bayramı ne zaman?)

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Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs.

İMSAKİYE 

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı


Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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