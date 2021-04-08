Ramazan ne zaman başlıyor? (2021  Ramazan Bayramı ne zaman?)

08.04.2021 - 16:12
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.
Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs.
RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi