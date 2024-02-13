Rambo serisinin yıldızı Sylvester Stallone: Yerimi Ryan Gosling alsın

"BAYRAĞI ONA DEVREDECEĞİM"

Gosling'in kendisine "Rambo'ya hep hayran olmuşumdur. Okula Rambo gibi giyinerek giderdim ve insanlar beni kovalardı ama ben yine de durmazdım" dediğini anlatan usta aktör, "Rambo'yla çok fazla bağı olduğunu söyleyip durdu. Ben de 'Bu ilginç, eğer bayrağı devredersem ona devredeceğim çünkü o karakteri çok seviyor' diye düşündüm. Kimse 'Rambo'yu oynamak için fazla yakışıklı' der mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.