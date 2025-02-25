Randevu bekleyen yüzde 58 azaldı

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde randevu krizine ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün Aralık ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 2 milyon 490 bin 559 kişinin randevu beklediği belirtildi. Bu sayının 2025'in Şubat ayı itibarıyla 1 milyon 96 bin 163'e gerilediği paylaşıldı.



Bazı kişilerin çoklu randevu talebi olduğu belirtilen açıklamada,randevu bekleyen kişi sayısının 1 milyon 42 bin 471 olduğu belirtildi.

AYNI GÜNE RANDEVU

Açıklamada, Türkiye genelinde MHRS'e kayıtlı 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verilebildiği belirtildi.



"69 ilde aynı günde tüm branşlara, 73 ilde aynı haftada tüm branşlara randevu verilebiliyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, MHRS'in daha etkin kullanılması için il ve hastane bazlı değerlendirmelerin sürdürüldüğü de paylaşıldı.