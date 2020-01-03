Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, randevusuz muayene talebini geri çeviren doktora saldırarak burnunu kırdı.

doktor steteskop.jpg

İstanbu'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti. 

Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde randevusuz muayene olmayı talep eden ismi öğrenilemeyen bir hasta, Doktor Burak Altunpak'tan "randevulu hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra muayene olabileceği" yanıtını aldı.

Bunu kabul etmeyen hasta, Altunpak'a hakaret ederek, kafa attı.

Saldırgan hastaneden uzaklaşırken, burnu kırılan ve kafa travması yaşayan Altunpak, tedavi altına alındı.

Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...