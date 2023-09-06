Randevusuz veli okula giremeyecek

﻿Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş, "Bir kere veli sadece kendi çocuğu üzerine odaklanıyor. Okulda bütün çocuklar eşittir. Gerekirse kendi çocuğunu korumacı bir tutumla, diğer çocuklara zarar verecek bir davranışta bulunabiliyor. Randevulu sistemle gelirlerse bütün çocuklar için ortam var" dedi.



Yeni kararla birlikte veliler artık yalnızca randevu aldığı saat dilimlerinde çocuklarının okulunu ziyaret edebilecek.



Velilerin bir bölümü kararın doğru olduğunu savunurken bir bölümü de uygulamanın yanlış olduğu görüşünde.

