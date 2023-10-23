Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi.



OĞLU GÖZALTINA ALINDI



Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Nöbetçi mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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