Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı

Gaziantep'te yaşayan, çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine polis Saygun'un, Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti.
CANSIZ BEDENİ RANZANIN ALTINDAN ÇIKTI
Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Mersin