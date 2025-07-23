Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolandı: Gaziantep'te 6 yaşındaki Özlem'in feci ölümü
Gaziantep'te ranzaya asılı bornoz ipinin boğazına dolandığı iddia edilen 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Gaziantep'te dün akşam saatlerinde 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak odasında oyun oynarken iddiaya göre, üzerinde bulunduğu ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolandı.
Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen küçük çocuk, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük Özlem, bu sabah hayatını kaybetti.
Yuvarlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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