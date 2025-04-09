Rapçi Massaka "Barış Boyun" dosyasından serbest bırakıldı
Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayımlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Massaka takma adını kullanan M.İ.'nin, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayımladığını belirledi.
Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BARIŞ BOYUN DOSYASINDAN SERBEST BIRAKILDI
M.İ., çıkarıldığı mahkemede Barış Boyun dosyasından serbest bırakıldı.Başka bir suçtan işlemleri sürüyor.
BARIŞ BOYUN KİMDİR?
Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideridir.
İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı.
Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.
Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Massaka
- Reçete
- Barış Boyun