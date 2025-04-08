Rapçi Massaka'ya Barış Boyun gözaltısı

Harekete geçen ekipler, M.İ.'nin Pendik'te kaldığı adrese baskın yaptı. M.İ. polis tarafından gözaltına alındı.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideridir.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı.

Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.