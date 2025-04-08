Rapçi Massaka'ya Barış Boyun gözaltısı
Ünlü rapçi Massaka, gözaltına alındı. YouTube'da suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayınladığı belirlenen ünlü rapçinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ünlü rapçi Massaka, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Massaka takma adını kullanan M.İ.'nin, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayımladığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, M.İ.'nin Pendik'te kaldığı adrese baskın yaptı.
M.İ. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen M.İ.'nin işlemleri sürüyor.
BARIŞ BOYUN KİMDİR?
Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideridir.
İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı.
Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.
Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.
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