Rapçi Massaka'ya Barış Boyun gözaltısı

Ünlü rapçi Massaka, gözaltına alındı. YouTube'da suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayınladığı belirlenen ünlü rapçinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Rapçi Massaka'ya Barış Boyun gözaltısı

Ünlü rapçi Massaka, 'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Massaka takma adını kullanan M.İ.'nin, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'u övücü nitelikte bir klip yayımladığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, M.İ.'nin Pendik'te kaldığı adrese baskın yaptı.
M.İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.İ.'nin işlemleri sürüyor.

Rapçi Massaka'ya Barış Boyun gözaltısı - 1 Barış Boyun

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Organize suç örgütünün lideridir.

Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı.

Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...