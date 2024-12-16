Rapçi "Sansar Salvo" tutuklandı

"Sansar Salvo" olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Rapçi "Sansar Salvo" tutuklandı

"Sansar Salvo" lakaplı rap şarkıcısı Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla İstanbul'da tutuklandı.

Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Rapçi Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan kaç yaşında, nereli?

Rapçi Sansar Salvo kimdir? Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan kaç yaşında, nereli?

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10 suç kaydı olduğu öğrenilen Ekin Can Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"Sansar Salvo" lakaplı şarkıcı, toplum güvenliğini tehlikeye düşürmekle de suçlandı.

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