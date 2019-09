Dava, gayrimenkul değerleme şirketlerinden biri ile, değerleme uzmanı Esin A. arasında yaşandı. İstanbul Anadolu 5. is Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre Esin A. 16 Haziran 2014'te, E Gayrimenkul Değerleme AŞ'de işe girdi. Şlrket, 17 Eylül 2017 günü, Esin A'nın savunmasinu aldıktan sonra, iş sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Esin A., fesih bildirimi kararından 20 gün sonra işe iade davası açtı. Esin A adına mahkemeye sunulan dilekçede, alınan karann hatalı olduğu, sağlık raporu alınmasının sözleşmenin feshine neden olamayacağı kaydedildi.



TATİLDEYKEN RAPORU ALDI



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirket adına yapılan savunmada ise, Esin A'nın işverenin güvenini sarstigi one sürüldü. Şirket avukatı, bu yöndeki iddialarını delillendirmek için de bir takım e posta yazışmaları ve tatil fotoğraflarını mahkemeye sundu. Belgelere göre Esin A., Beykoz'daki bir tıp merkezinden aldığı 16 Ocak 2017 tarihli sağlık raporunu şirkete sundu. Ancak, ulaşılan kayıtlara göre Esin A. 15-16 Ocak 2017'de Bolu Kartalkaya'daki bir otele gitti.



Otel rezervasyonuna ilişkin kayıtlar ve fotoğraflar A.'nın şirket bilgisayarında bulundu. Dilekçede, verilen raporun da sahte olabileceği belirtilerek "Kayak tatilinde olmasına rağmen Beykoz'da muayene olarak sağlık raporu alması imkânsız" denildi.



Yine, Esin A. 19 Şubat 2017'de diş ağrısına ilişkin rapor aldı. Ancak bu rapordan bir gün sonra 20-21 Şubat günleri Kartalkaya'da tatilde olduğuna dair kayıtlara ulaşıldı. Benzer şekilde, 14-15 Eylül 2017 için rapor alan Esin A.'nin, 16 Eylül'de, bir dönem şirkette yönetici olarak çalışan N.D. ile Bodrum'da olduğu belirlendi. Savunma dilekçesinde ayrıca Esin A.'nin bir gayrimenkul raporunu, şirket eski çalışanı N. D.'ye gönderdiği tespit edildi. Dilekçede ayrıca, Esin A.'nin slk sık aldıgı izinler nedeniyle müşterilere teslim edilmesi gereken raporlarda sorun yaşandığı öne sürüldü.



İYİ NİYET GÖRÜNMÜYOR



Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Esin A. ile olan iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığına hükmetti. Karara göre, Esin A'yı tazminat ödemeden işten çıkaran şirket haklı bulundu. Kararda, A.'nın, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Mahkeme yargılama giderlerini de, A.'nin ödemesine karar verdi. Iş Mahkemesi'nin bu karan, A'nın avukatının itirazı sonrası istinaf mahkemesine taşındı.



TANIKLAR DA TATİLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ



Kararı değerlendiren şirket avukatı Doğan Turan "Yargılama aşamasında dinlenen tanıklar da oldu. Tanık beyanlarına göre de, işçinin, pek çok kez raporu olmasma rağmen tatile gitmiş. Keza, bu durum nedeni ile işveren tarafı, zamanında teslim edilmeyen raporlar nedeni ile müşterilerine karşı zor durumda kaldı. Mahkeme de savunmamızı haklı bularak, işçinin işe iade talebinin kabul edilmeyeceğini belirterek davanın reddine karar verdi" dedi.