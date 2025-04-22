Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hapis cezası istemi

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunup hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakılmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkındaki iddianameyi tamamladı.

Kütahyalı hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, sosyal medya hesbaından CHP'ye kayyum atanacağını öne sürmüştü.



Savcılık ifadesinde ise herhangi bir yetkiliden bilgi almadığını, "kendi gözlemiyle" böyle bir iddiada bulunduğunu ifade etmişti.



Kütahyalı, ifadesinde "Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım." demişti.