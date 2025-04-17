Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, tutuklandı mı? Gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın hayatı

Gazeteci ve futbol yorumcusu olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, tutuklandı mı? Gazeteci ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ne oldu?



RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?



Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Köşe yazarı ve televizyon yorumcusudur. Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.



Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde başladı. Birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır.



Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.



2011 yılından beri futbol yorumculuğu yaptığı Beyaz TV'de, canlı yayında kullandığı söz nedeniyle Boşnak kökenli Türk vatandaşları başta olmak üzere yoğun tepki aldı.



Bu nedenle programla ilişiği 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kesildi. Beyaz TV'ye de RTÜK tarafından program durdurma ve ağır para cezası verildi. 19 Kasım 2017'deki Beyaz Futbol isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "halkın bir kesimini alenen aşağılama" gerekçesiyle, ertelemesiz 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.



18 Haziran 2024 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel Kırmızı Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.



Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi fakat 2. sınıfta ayrıldı ve yarım bıraktı.



Amcası, bir dönem Cumhuriyet yazarlığı da yapmış Klasik Batı müziği alanında profesör olan Önder Kütahyalı'dır.



Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl evli kalmıştır, ikiz kızları vardır. İkili 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.



RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI MI?



Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddialarında bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verildi.

