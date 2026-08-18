Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda yakalanarak 18 Mayıs'ta tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi.

21 İLDE DÜZENLENEN OPERASYON SONRASI TUTUKLANMIŞTI



Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında banka yöneticilerinin, emniyet personellerinin ve avukatların da bulunduğu öğrenilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıkmıştı.

İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başlayan Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” demişti. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 evi olduğunu bildirmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira şüpheli işlemi hacmi var. Kütahyalı'nın iddiaya göre, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira gibi ödemeler aldığı, F…pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, yine 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yine başka bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.