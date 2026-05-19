Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanması | Bakan Gürlek: Para hareketleri MASAK takibine takıldı

46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

İfadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirten Kütahyalı, soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda B.Ö. ile arasındaki 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmine ilişkin "Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım." diyerek kendini savunmuştu .

Ancak dosyada, Kütahyalı’nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı iddia ediliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı’ya 15,7 milyon lira gönderildiği öne sürülüyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi olduğu iddia edildi.

YILMAZ: KAPSAMLI VE ÇOK BOYUTLU EYLEM PLANI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasa dışı bahis ve kara parayla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, yasa dışı bahisten kaybedilen para miktarına ilişkin rakamların kesin olarak tespit etmenin kolay dolmadığını dile getirdi. Adli, finansal ve dijital boyut olmak üzere kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "20 milyardan 60 milyar dolara uzanan bir boyutu var." dedi.

Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla olmadığını iletişim, finansal takip ve dijital denetim mekanizmalarıyla ele alındığını bütüncül bir süreç yürütüldüğünü dile getiren Yılmaz, yapay zeka destekli denetimlerin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.