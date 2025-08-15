Raylara ağaç devrildi, Marmaray yolcuları demir yolunda yürüdü
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında rayların üzerine ağaç devrildi. Bazı yolcular trenden inerek demir yolunda yürüdü.
İstanbul'da Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine ağaç devrildi. O sırada istasyona doğru ilerleyen bir tren, hat üzerinde durdu.
Trenin durması üzerine bazı yolcular vagonlardan inerek rayler üzerinde yürümeye başladı.
Yolcuların demir yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tuzla
- İstanbul
- Fırtına