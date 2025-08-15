Raylara ağaç devrildi, Marmaray yolcuları demir yolunda yürüdü

İstanbul'da Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine ağaç devrildi. O sırada istasyona doğru ilerleyen bir tren, hat üzerinde durdu.

Trenin durması üzerine bazı yolcular vagonlardan inerek rayler üzerinde yürümeye başladı.

Yolcuların demir yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.