Raylara atlayan lise öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı

İstanbul’da M2 hattındaki Hacıosman Metro İstasyonu’nda meydana gelen trajik olayda, 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.G. yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi A.G. istasyona geldi. Genç kız metro yaklaştığı sırada raylara atladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

“SİZE LAYIK OLMADIM”



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından A.G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı incelemede genç kızın arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığı ortaya çıktı. A.G'nin mesajında “Kardeşim ben size layık olmadım” diye yazdığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.