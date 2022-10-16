Raylara düştü, tren 3 metre kala durduruldu

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

Raylara düştü, tren 3 metre kala durduruldu

'da tren beklerken raylara düşen kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen bir kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı. Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti.

Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.

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