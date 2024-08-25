Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

Zongundak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Tren Garında Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük’ten

Zonguldak istikametine seyreden kömür treni, Türkili’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.