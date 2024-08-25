Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Türkili’ye, kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

Zongundak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Garında Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük’ten

istikametine seyreden kömür treni, Türkili’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

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