Rüzgar hafifliyor, yeni sıcak hava dalgası geliyor

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren kademe kademe yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bir süredir özellikle batı illerine serinleme getiren rüzgarlar ise hafifleyecek.

Bugün Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyi ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle: - Edirne 33 derece.

- İstanbul 31 derece.

- Denizli 38 derece.

- İzmir 32 derece. - Adana 34 derece.

- Antalya 30 derece.

- Ankara 31 derece.

- Sinop 31 derece.

- Tokat 37 derece.

- Erzurum 34 derece.

- Diyarbakır 38 derece.

- Gaziantep 35 derece.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 31 Ağustos 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 1 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 2 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.