Raziye’nin eski nişanlısı 5 yıl önce de evine silahla saldırmış

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, dün Mersin’de barışmak istediği eski nişanlısı Raziye Oskay'ı evlerinin yakınında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can Uçuk ve İstanbul’da genç Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından katledilmesini ve kadına yönelik artan şiddeti protesto etti.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET EN YAKINLARIMIZDAN GELİYOR”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Arzu Günay, “İçimiz acıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Dün iki kadın cinayeti işlendi. Kadına yönelik şiddet en yakınlarımızdan geliyor” dedi.



Artık her gün bir kadın cinayeti ile güne başladıklarına dikkat çeken Av. Günay, Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından tutulan kadın cinayetleri istatistiğine göre, son 1 yılda 367 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bilgisini verdi.

“RAZİYE OSKAY CİNAYETİ MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL”

Faillere verilen cezaların yetersiz olduğunu savunan Günay, “Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla işlendiği açıkken bireysel silahlanmanın yasaklanmaması bu cinayetlerin en önemli sebeplerinden. Türk Ceza Kanununda ısrarlı takibin suç olarak düzenlenmesinin de geciktirilmemesi gerekiyor. Dün işlenen Raziye Oskay cinayeti münferit bir olay olmayıp, 5-6 yıldır baromuz mensubu Av. Işıl Akan tarafından takip edilen olay ve davalar zincirinin devamında gerçekleşmiştir” diye konuştu.



“RAZİYE OSKAY, ONU ‘ÇOK SEVDİĞİNİ’ SÖYLEYEN ADAM TARAFINDAN KATLEDİLDİ”



Dava zincirinin Avukatı Işıl Akan, “Raziye Oskay olayı, diğer tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi ne münferit ne de tesadüfi bir olay. Senelerdir süre gelen sistematik tehditler, her türlü taciz ve baskıların sonucu. Raziye Oskay henüz çocuk yaşlarda tanıştığı ve o tarihten beri sürekli baskı ve tehditlerine maruz kaldığı, onu ‘çok sevdiğini’ söyleyen adam tarafından katledildi.” şeklinde konuştu.



“2017’DE RAZİYE’NİN EVİNE SİLAHLA SALDIRDI”



Raziye Oskay’ın ömrünü hep ölüm korkusuyla geçirdiğini vurgulayan Av. Akan, “Raziye Oskay, uzun yıllardır baskı, taciz ve tehditler altında her gün ölmekten korkan, her gün işe giderken önünü arkasını kontrol eden, yanına yaklaşan her yabancıya şüphe ve korku ile bakan, kısacık ömrünü hep öldürülme korkusu ile geçiren henüz 24 yaşında gencecik bir kadındı. 2017 yılında da aynı kişi Raziye’nin evine silahla saldırmış, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve 1,5 ay kadar tutuklu kalmıştır" dedi.

Av. Akan, "Dava sonrası failin tehditleri sürekli devam etmiş, davalar, şikayetler, uzaklaştırma kararları faili durdurmamış ve geçtiğimiz yıllarda Raziye, can korkusu ile son çare olarak izini kaybettirmeye karar vermiş, her türlü telefon vs gibi şahsi bilgilerini değiştirerek İstanbul'a yerleşmiş ve orada çalışmaya başlamıştır. Ancak fail bir süre sonra Raziye’yi orada da bulmuş ve iş yerine gidip gelmeye başlamıştır. Bu şahıstan kaçamayacağını anlayan Raziye en azından ailesi ile yaşamak üzere Mersin'e dönmüştür” şeklinde konuştu.

Katil zanlısı Barış Can Uçuk

2021 yılı içinde failin artan eylemleri nedeniyle yeniden şikayetçi olduklarını belirten Akan, cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlarından soruşturması devam eden bir savcılık dosyası daha olduğunu belirtti.

Bu dosyada failin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığına işaret eden Akan, "Serbest kaldıktan sonra uzaklaştırma kararlarını hep ihlal etmiş, her gün Raziye’nin iş yerine gelmiş, her gün tehdit mesajları atmaya devam etmiştir. Bu vahim durum ve delilleri sunmak sureti ile adli kontrol kararlarına itiraz edip Raziye’nin artık can güvenliği olmadığı yönünde dilekçeler vermişsek de ne yazık ki fail tutuklanmamıştır. Geldiğimiz noktada ise fail hiçbir zaman durmak bilmemiş ve gencecik bir kadını, Raziye’yi sokak ortasında katletmiştir. " dedi.