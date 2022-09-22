Rebiülevvel ayı ne zaman? (2022 Hicri takvimi Rebiülevvel ayı tarihi)

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı için artık kısa bir zaman kaldı. Müslüman vatandaşlar tarafından beklenen Rebiülevvel ayında yine dualar okunacak ve ibadetler yerine getirilecek. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?



REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?



2022 Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Rebiülevvel ayı 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak.

Rebiülevvel ayının 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü ise Mevlid Kandili idrak edilecek.



REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ



Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.



Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.



Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.