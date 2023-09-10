Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte 2023 Rebiülevvel tarihi

Bu yıl Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Safer ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. Peki, rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte 2023 Rebiülevvel tarihi

Hicri takvimin safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan rebiülevvelin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının 2023 yılında başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş, bir yandan da rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, 2023 Rebiülevvel tarihi...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 16 Eylül günü idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.

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