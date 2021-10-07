Rebiülevvel ayı ne zaman? (Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?)

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. 'Rebî' kelimesi, Arapça'da 'bahar' anlamına gelir. Buna göre, 'Rebiülevvel' aynın kelime anlamı 'evvelki bahar'dır.

İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?



İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?



Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.