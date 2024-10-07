Recai Kutan hayatını kaybetti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da, Recai Kutan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, "Milli görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun." dedi.



RECAİ KUTAN KİMDİR?

5 Nisan 1930 yılında doğan Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun olan Kutan, 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde çalıştı. Kutan, 1977 seçimlerinde, Milli Selamet Partisi'nden (MSP) Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı, 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

Recai Kutan 1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak Meclis'e girdi. Kutan, 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.



Recai Kutan, Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Kutan 1999 genel seçimleri sonucu Meclis'e girdi. Rahşan Affı'na destek veren Kutan, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi.



Recai Kutan, Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi.



Kutan, sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongre'de Necmettin Erbakan'a devretti ancak, 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi.



Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti. Bu tarihten itibaren Recai Kutan, genel başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı.

Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, genel başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi. Kutan, 2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre'de Numan Kurtulmuş'a devretti.



Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu'nda üyeliğinin yanı sıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) genel başkanlığını da yürütmekteydi.