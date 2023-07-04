Reçel yaparken evi yakıyordu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde oturan Müslüm Ayhan'ın oturduğu birinci kattaki evden çıkan yoğun duman bir anda odaya ve binanın merdivenlerine doldu.
Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yapılan araştırmada yoğun dumanın Müslüm Ayhan'ın dairesinden geldiği belirlendi.
Ayhan'ın reçel yapmak üzere tencerede kaynattığı vişnenin taştığı, kalan kısmının ise yanarak yoğun duman yayması üzerine ocağı söndürerek dışarı çıktığı anlaşıldı.
Ayhan'ın eşinin hastanede tedavi gördüğü için evde yalnız olduğu öğrenildi.
Yanan tencere söndürülüp duman tahliye edildi.
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