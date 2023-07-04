Reçel yaparken evi yakıyordu

Ayhan'ın reçel yapmak üzere tencerede kaynattığı vişnenin taştığı, kalan kısmının ise yanarak yoğun duman yayması üzerine ocağı söndürerek dışarı çıktığı anlaşıldı.



Ayhan'ın eşinin hastanede tedavi gördüğü için evde yalnız olduğu öğrenildi.



Yanan tencere söndürülüp duman tahliye edildi.

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