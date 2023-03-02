Recep Arı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kim, neden öldürdü?

AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURMUŞTU



2 çocuk babası Recep Arı aracıyla birlikte Bursa'da ortadan kayboldu. Yaklaşık bir haftadır haber alınamayan evli adamı aramak için ailesi Müge Anlı ve ekibine başvurmuştu. Kardeşi, eşiyle ağabeyinin sürekli tartıştığını ama çok uzun sürmediğini anlatmıştı. Ailenin yakınları Recep Arı'nın alkol sorunu olduğunu, Kader diye bir kadınla görüştüğünü söylemişti.