Recep Arı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Kim, neden öldürdü?

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde oturan Recep Arı, iddiaya göre, 24 Şubat Cuma günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binerek evden ayrılan Arı’nın geri dönmemesi üzerine, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi’ndeki ormanda Arı’nın cansız bedeni bulundu.
İki çocuk babası Recep Arı’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURMUŞTU
2 çocuk babası Recep Arı aracıyla birlikte Bursa'da ortadan kayboldu. Yaklaşık bir haftadır haber alınamayan evli adamı aramak için ailesi Müge Anlı ve ekibine başvurmuştu. Kardeşi, eşiyle ağabeyinin sürekli tartıştığını ama çok uzun sürmediğini anlatmıştı. Ailenin yakınları Recep Arı'nın alkol sorunu olduğunu, Kader diye bir kadınla görüştüğünü söylemişti.