Recep ayı ne zaman bitiyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

2025 Recep ayının bitiş tarihi, Şaban ayı için geri sayım sürerken merak edilmeye başladı. Rahmet ve bereket ayları olan üç ayları en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini incelemeye başladı. Peki, 2025 Recep ayı ne zaman bitiyor?



RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?



İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 1 Ocak günü Recep ayı ile başladı.



Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece sona erecek.

