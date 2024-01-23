Recep ayının 13- 14-15. günü ne zaman? 2024 Recep ayı takvimi

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının 13. 14. ve 15. gün tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım Recep ve Şaban ayında bizi bereketlendir, Ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın bitişi için artık kısa bir süre kaldı. Peki, Recep ayının 13- 14-15. günü ne zaman?

Recep ayının 13- 14-15. günü ne zaman? 2024 Recep ayı takvimi

Recep ayı hakkındaki ayrıntılar pek çok vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayı geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında üç aylar ve Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı.

Recep ayı 13. günü:24 Ocak 2024 Çarşamba

Recep ayı 14. günü:25 Ocak 2024 Perşembe

Recep ayı 15. günü:26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.

EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.

Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

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