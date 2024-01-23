Recep ayının 13- 14-15. günü ne zaman? 2024 Recep ayı takvimi

Recep ayı hakkındaki ayrıntılar pek çok Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İslam dünyasında rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki olan recep ayı geçtiğimiz günlerde başlamıştı.



RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?



2024 yılında üç aylar ve Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı.



Recep ayı 13. günü:24 Ocak 2024 Çarşamba



Recep ayı 14. günü:25 Ocak 2024 Perşembe



Recep ayı 15. günü:26 Ocak 2024 Cuma günlerine denk geliyor.



EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.

Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.