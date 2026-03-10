Reçete şebekesine operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;

Eczane aracıları ile bir hastanede görevli veri girişinden sorumlu personelin müşterek hareket ederek, aracıların hastane personeli gibi davranıp hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oldukları, piyasa değeri yüksek ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirerek komisyon aldıkları, ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere yazdırılan pahalı ilaçları temin ederek üçüncü şahıslara sattıkları anlaşıldı.

Şüphelilere yönelik, İstanbul merkezli olarak Tokat ili de dahil olmak üzere toplam iki ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.