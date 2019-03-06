Adana'da arkadaşlık isteğine karşılık vermediği gerekçesiyle zorla ilaç enjekte ettiği kadını bıçakla da yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Hayal Park yakınında kaldırımda bir kadının baygın ve yaralı halde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Kadın, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı haber alan polis ekipleri, isminin H.K. (28) olduğu öğrenilen kadının bilgisine başvurdu.



H.K, kendisine ilgi duyduğunu iddia ettiği H.G'nin (29) telefonla arayıp buluşma isteğinde bulunması üzerine görüşüp aracına bindiğini aktararak şüphelinin arkadaşlık isteğini kabul etmeyince bacağına ne olduğunu bilmediği ilaç enjekte edip bıçakla yaraladığını öne sürdü.



Polis, araçtan atlayarak kurtulduğunu ileri süren kadının ifadesi üzerine H.G'yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen şırınga bulundu.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

"İLACI HAYVAN BARINAĞINDAN ALDI"

6 gün hastanede yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edilen genç kadın ilk ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"H.G. beni arayıp konuşmak istediğini söyledi. Bende onunla konuşmak için arabasına bindim. Bir ara H.G. hayvan barınağına gitti oradan bir şeyler aldı. Daha sonra tekrar otomobile geldi. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende olmayacağımı söyleyince şırıngayı çıkartıp bana batırıp enjekte etti sonrada beni bıçakladı. Ben de korkup panikle kendimi otomobilden attım. Daha sonra gözümü hastanede açtım. Bana şırınga ile hayvanları bayıltmaya yarayan ilaçtan enjekte ettiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

ŞIRINGA İNCELENECEK

Şüphelinin aracında bulunan şırınga ile kadından alınan kan örneğinin incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.



Genç kadına enjekte edilen maddenin ne olduğu yapılacak incelemede belirlenecek.