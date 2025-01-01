Refakat ettiği arkadaşına acilde dehşeti yaşattı: Boynundan bıçakladı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

Rahatsızlanan Nihat K., yakınları tarafından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Nihat K., bir süre sonra yanında gelen refakatçisi Alihan E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyürken Alihan E., üzerinde bulunan bıçakla Nihat K.’yı boynundan yaraladı.

Nihat K., personel tarafından kırmızı alanına götürülüp tedaviye alındı.

Saldırgan Alihan E. ise olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.