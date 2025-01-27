Refleksiyle kazadan kıl payı kurtuldular

"SON VİDEOMUZ OLABİLİRDİ"



Mert Can Erdoğan, "Orada video çekiyor, gülüp eğleniyorduk. Tam arkadaşıma döndüğüm sırada bir arabanın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. O sırada eşimi ve arkadaşımı bulundukları yerden çektim. Onları, o an oradan çekmeseydim; büyük bir felaketle karşılaşacaktık. Video uğruna ölümden döndük. Eğer onları çekmeseydim son videomuz olabilirdi. Sonrasında araç kaldırıma çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı." dedi.



"DÖNDÜĞÜMDE ARABAYLA BAKIŞIYORDUK ADETA"



Özlem Erdoğan ise "Videoda ne konuşsam diye düşünürken arabanın ne fren sesini ne kayma sesini hiçbir şey duymadım. Eşim bir anda çekince 'Niye çekiyorsun' dedim ve anlık döndüğümde arabayla bakışıyorduk adeta. Şoka girdim, bir anda korkudan titremeye başladım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Kaldırım kenarında yürürken bile korkuyorum. Ne yapacağımı bilemedim hatta korkudan bir süre kekelemeye başladım" diye konuştu.