Reflektör yerine sebze kasası koydu: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 9 Mayıs'ta bir motosiklet sürücüsü, arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı.

Kamyonet, Haramidere bağlantı yolunda arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti.

Emniyet şeridinde arızayı gidermeye çalışan kamyonet sürücüsü, yola uyarı amaçlı plastik bir kasa koydu. Ancak bu önlem işe yaramadı.

Hızla emniyet şeridine giren bir motosikletli önce kasaya, sonra kamyonete ve bir otomobile çarptı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaptı.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.