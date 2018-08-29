Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlendi.



Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.



Toplantı sonrası 4 bakan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mevlüt Çavuşoğlu: Siyasi reform sürecinin hızlandırılması için mutabık kaldık. Daha az bürokrasi ile daha hızlı adımlar atacağız. Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. AB ile ilişkilerimizde sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması, vize serbestisinin hayata geçirilmesi... Vize serbestisinde 7 kriter vardı 6'ya düştü. Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını AB'den almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 kriter için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB'den terörle mücadelede Türkiye'ye daha fazla destek vermelerini istiyoruz. Bu terör örgütlerinin mevcudiyetine yönelik işbirliği bekliyoruz. Avrupa Birliği ile diyalog toplantılarımız var, bu toplantıları tekrar hayata geçireceğiz. AB'ye üye olalım veya olmayalım reform AK Parti iktidarlarının önceliği olmuştur. Yeni sistemde de reformlar öncelik olmaya devam edecektir.

Abdulhamit Gül: Türkiye'nin AB ile diyaloglarının artırılması için toplantı icra ettik. AK Parti iktidarının reformcu duruşu malumdur. Reformların uygulanması için önemli kararlar aldık. Yeni sistemin imkanlarından da yararlanarak yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı bir dönem olacak. 23. ve 24. fasıllar tek tek masaya yatırdık. Yargıda hedef süresi uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek AB ile diyalogları sürdüreceğiz. İnsan hakları ve özgürlükleri geliştirecek çalışmaları artıracağız.

Berat Albayrak: Ağustos ayı başından beri ABD tarafından Türk ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı. Ekonomimizi hedef alan açıklamalarla gerginlik üst seviyeye ulaştı. Siyasi saiklerle yapılan saldırı sonrası Avrupa'dan müttefiklik ruhuna yakışır bir şekilde açıklamalar geldi. Bu sürecin Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak siyasi adımlar olduğunu bir çok kesimin kabul ettiğini gördük. Adımlar atmaya başladık. Çok daha yoğun bir çalışma sürecini ortaya koyacağız. İhracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir göstergeyi ortaya koydu. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimizin sac ayaklarımızdan birisi. Cari açığı azaltma öncelikli hedefimiz. 60 milyar liradan fazla borç yeniden yapılandırıldı. 2019 enflasyonla mücadelede güçlü bir yıl olacak. Finansal mimarimizi yeniden inşa ediyoruz. Tüm kurumlarımızın çok daha etkin bir yapıyla yer alacağı çok daha güçlü finansal mimariyle ülkemizi daha güçlü duruma getireceğiz.

Süleyman Soylu: Bu toplantı ülkemizin reform iradesini teyit etmektedir. Toplantıda olumlu bir hava oluştu. Türkiye bir taraftan AB taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken bir taraftan terörle mücadele etmektedir. Terör örgütleriyle mücadele iradesi AB güvenliğiyle de alakalıdır. Terörle mücadele, düzensiz göç AB ile temelde alakalıdır. Reform iradesine sarılan bir anlayışı devam ettireceğiz.

SORU-CEVAP KISMI

Berat Albayrak: (Avrupa temasları) Son birkaç aydır bölgemizde ABD merkezli bir türbülans yaşıyoruz. Dünyadaki birçok ülkenin ekonomi ve dolar merkezli ciddi tehdit edildiği ciddi anlamda zarar görme noktasında karşı karşıya olduğu bir süreç yaşıyoruz. yeni bir süreci farklı şekilde yönetme motivasyonu söz konusu. ABD'nin bu çıkışları ve hamleleri Türkiye gibi birçok ülke için soru işareti oluşturuyor. Önümüzdeki hafta İngiltere ziyaretim olacak. Eylül'ün ikinci yarısında Almanya ziyaretim olacak. Diplomasi ile her sorun çözülür ama bir tarafta irade var diğer tarafta yok. Türkiye temel dinamikleri sağlam bir ülke. Gündelik dalgalanmalarla yıkılacak bir ülke değil.

Abdülhamit Gül: (Yargıda reform) Türkiye OHAL sürecinde hukuktan taviz vermemiştir. AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda. Bu da Türkiye'nin hukuk ve insan haklarında yoluna devam ettiğini gösteriyor. Reformlarımızı artıracağız.

Süleyman Soylu: (AB ile ilişkiler ve terörle mücadele) Türkiye terör açısından kritik bir bölgede. Artık ülkelerin iç güvenliği başka ülkelerin merkezlerinde başlıyor. Suriye ve Irak'ı biliyoruz. Bütün bunlardan gerek ülkemiz sınırları içerisine ve başka ülkelere gitmeye çalışan terör hadisesini biliyoruz. Avrupa ülkeleriyle bir takım farklılaşmalar yaşadığımız ortadadır. FETÖ konusunda aynı samimiyeti göremiyoruz. Biz İnterpol konusunda bile ortak bir değerlendirme söz konusu değil. Bir çifte standart oluşturulduğu ortadadır. Bugün oluşan durum esas itibariyle dünyanın tekrar gözden geçirilmesi gereken bir durumdur. Terör sadece bizim sorunumuz değil. DEAŞ konusunda Türkiye imtihanını başarılı bir şekilde vermiştir. DEAŞ ile en iyi mücadele eden ülke biziz. Çifte standardı net bir şekilde görüyoruz. Terör konusunda Avrupa'nın yüklendiği bir ülke değiliz. Terörle mücadelede hukuk ilkelerine bağlı atılan adımlar bugün ilerlemektedir yoksa bizi linç ederlerdi. Çifte standartla karşı karşıyayız. Mücadelemiz devam etmektedir.

Mevlüt Çavuşoğlu: (Gümrük Birliği ve vize muafiyeti adımları) Bugün Avusturya dönem başkanlığında yeni başlıkların açılmasını beklemiyoruz, gerçekçi olalım. Vize serbestisinde 6 kriter var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için 3 toplantı yapıldı. Bu toplantılar tekrar yapılmalı. Göç anlaşmamız var. Bu konuda Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi. AB maddi yardımları hızlandırmalı. Gönüllü yerleşime de başlaması gerekiyor. AB ile şu anda devam ettirebileceğimiz süreçler var. Avrupa Konseyi denetim sürecinden çıkabiliriz. Avrupa ekonomi ve alt yapıyı ön plana almaya başladı.

AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.



Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmıştı.