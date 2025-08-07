Refüje çarpan araç ters döndü
İstanbul Sarıyer'de bir araç refüje çarpıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İstinye yönüne giden Miraç B.'nin kullandığı otomobil, Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarparak ters döndü.
Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
