Refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti
26.05.2026 04:53
Anadolu Ajansı
Bursa'da motosikletinin hakimiyetini kaybedip refüje çarpan 39 yaşındaki kurye Ertuğrul Toker hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motokuryelik yapan Ertuğrul Toker direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle refüje çarptı.
Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.