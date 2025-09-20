Refüje çarpan otomobil devrildi: Bir ölü
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
D.S. (55) idaresindeki 06 MUL 35 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolu Aşağımahmutlar Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.G. (55) olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.G'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
