Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde -Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi.

F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, 23 yaşındaki sürücü ile yanında bulunan E.İ. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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