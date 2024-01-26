Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi.
Ankara istikametinden gelip köprülü kavşağa giriş yapan Suriye uyruklu sürücü Ahmad Hawık (29) yönetimindeki otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yeşil alana uçup takla atarak yan durdu.
Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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