Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada orta refüje giren otomobil takla atıp yan durdu, aracın sürücüsü yaralandı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

dün saat 22.30 sıralarında -Ankara kara yolu üzeri İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi.

Ankara istikametinden gelip köprülü kavşağa giriş yapan Suriye uyruklu sürücü Ahmad Hawık (29) yönetimindeki otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yeşil alana uçup takla atarak yan durdu.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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