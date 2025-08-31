Refüje çarpan otomobil taklalar attı: Biri ağır, iki yaralı
Bursa'da refüje çarpıp karşı şeride geçerek taklalar atan otomobildeki biri ağır, iki kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu’nda Nene Hatun Kavşağı yakınlarında Mehmet G.’nin (47) kontrolünü yitirdiği otomobil, virajda refüje çarpıp karşı yöne geçerek taklalar attı.
Kazada, Sürücü Mehmet G. ile yanındaki Havva G. (44) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınanlardan Mehmet G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
