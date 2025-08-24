Refüje çarpan otomobil ters döndü: Sürücü korkup kaçtı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı ters döndü. Sürücü olay yerinden kaçtı.
Malkara-Keşan karayolu üzeri Danışment Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Y.S.'nin (27) kullandığı araç, Malkara'da Keşan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazanın ardından sürücü Y.S.’nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan B.K. (27) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Tekirdağ Malkara