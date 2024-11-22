Refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Oğuzhan Çelik (26) yönetimindeki otomobil, -Manisa kara yolunun Eski Kepsut Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cansız bedeni, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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