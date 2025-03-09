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Refüje çarpan taksi araçların üzerine uçtu

Arnavutköy'de yavaşlamadan kavşağa giren taksi, refüje çarparak diğer araçların üzerine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan taksi araçların üzerine uçtu

Kaza saat 17.00 sıralarında Tayakadın yolu Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etmeye başladı. Bu sırada kavşağa hızlı giren , duramayarak refüje çarptıktan sonra yoldaki diğer araçların üzerine uçtu.

Kaza anı araç kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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