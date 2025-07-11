Refüje çarpıp devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum-Kars kara yolunda refüje çarparak devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Refüje çarpıp devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

'ın Selim ilçesinde, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde Cengiz Ö. yönetimindeki otomobil refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan Mevlüt Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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