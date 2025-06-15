Refüje çarpıp devrildi: Bir ölü

Uşak'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Refüje çarpıp devrildi: Bir ölü

İzmir- kara yolunda ilerleyen İ.K.'nın (21) kullandığı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B. (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ferdiye Korkmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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