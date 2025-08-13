Refüje çarpıp takla attı: Bir ölü, bir yaralı
Erzurum'da refüje çarpan otomobil takla attı. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.
Erzurum'da takla atan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.
Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarptıktan sonra takla attı.
Otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTAN FIRLADI
Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü ile beraberindeki Gülseda Onay (18) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Onay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Akura'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
